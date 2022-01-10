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Без вести пропавший в Екатеринбурге мужчина найден мертвым

10 января 03:42
Фото: 1МI
Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Тело свердловчанина было обнаружено без признаков жизни.

С 8 декабря прошлого года в окрестностях Екатеринбурга искали мужчину. 61-летний Владимир Гордеев пропал в СНТ «Юбилейный». Его поисками занимались волонтеры и полицейские.

Сегодня стало известно, что объявленный в розыск свердловчанин погиб. Тело обнаружено и отправлено в морг. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Между тем в Екатеринбурге ищут 70-летнюю Валентину Лимберг, которая страдает провалами в памяти. Еще 16 октября она ушла из дома в неизвестном направлении без денег и документов. Больше о горожанке никому ничего не известно.

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