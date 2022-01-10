Без вести пропавший в Екатеринбурге мужчина найден мертвым

С 8 декабря прошлого года в окрестностях Екатеринбурга искали мужчину. 61-летний Владимир Гордеев пропал в СНТ «Юбилейный». Его поисками занимались волонтеры и полицейские.
Сегодня стало известно, что объявленный в розыск свердловчанин погиб. Тело обнаружено и отправлено в морг. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Между тем в Екатеринбурге ищут 70-летнюю Валентину Лимберг, которая страдает провалами в памяти. Еще 16 октября она ушла из дома в неизвестном направлении без денег и документов. Больше о горожанке никому ничего не известно.