Двое мужчин умерли в закрытом гараже при покраске автомобиля в Екатеринбурге

Тела были найдены 9 января 2022 года на улице Вакина. Сообщение в полицию поступило утром. Погибшими оказались градане одной из бывших союзных республик 1994 и 1995 года рождения. Они приехали в Россию в декабре 2021 года, чтобы найти работу. На момент происшествия официально нигде не работали, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.