Екатеринбуржец притворялся девушкой для выманивания денег у «педофилов»

Он рассказал, что познакомился в октябре с девушкой в соцсетях. Постепенно переписка перешла в интимную, а затем с пострадавшим связался незнакомец. Он сообщил, что девушка несовершеннолетняя и стал угрожать публикацией переписки в сети. Также неизвестный пообещал написать, что потерпевший является педофилом.