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Екатеринбуржец притворялся девушкой для выманивания денег у «педофилов»

10 января 08:48
Фото: 1MI
19-летний екатеринбуржец притворялся несовершеннолетней девочкой в соцсетях, общался с мужчинами и потом вымогал у них деньги.

Раскрыт молодой человек был после того, как в конце декабря 2021 года в полицию пришел 26-летний мужчина и заявил о похищении 800 тысяч рублей, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Он рассказал, что познакомился в октябре с девушкой в соцсетях. Постепенно переписка перешла в интимную, а затем с пострадавшим связался незнакомец. Он сообщил, что девушка несовершеннолетняя и стал угрожать публикацией переписки в сети. Также неизвестный пообещал написать, что потерпевший является педофилом.

Сначала он потребовал перевести 50 тысяч рублей, чтобы информация не была нигде размещена. Мужчина согласился. Вымогательства продолжались несколько месяцев. В результате пострадавший пришел в полицию.

Теперь подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы за вымогательство в крупном размере.

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#Екатеринбург#Вымогательство#Новости УрФО#Происшествия
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