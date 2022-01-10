Еще 371 случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Свердловской области

Из больниц по выздоровлению за сутки с 9 по 10 января выписано 480 человек. Всего вылечившихся насчитывается 176,5 тысячи человек. Также подтверждено 20 летальных случаев. В общей сложности количество умерших составило 9,6 тысячи пациентов.