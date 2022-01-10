Горнолыжный комплекс под Нижним Тагилом проверят на расходы и законность сделок

Так, ОКРР заинтересовался следующей информацией по ГАУ за 2020–2021 годы: осуществлением расходов на обеспечение и выполнение функций госоргана и их отражение в бюджете и отчетности, а также на реализацию мероприятий госпрограммы, регионального и национального проектов; предоставлением и использованием субсидий из областного бюджета и их отражением в финансовой отчетности автономным учреждениям, юридическим лицам; соблюдением законодательства, а также прочих нормативно-правовых актов о контрактах по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Свердловской области.