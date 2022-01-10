Насмерть задавил свою девушку пьяный водитель «десятки» в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении виновника аварии. Он получил 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Также ему запрещено садиться за руль в течение двух лет и 10 месяцев. Помимо этого родственникам погибшей мужчина должен выплатить моральный вред и расходы на похороны.