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Недостроенная котельная в Нижнем Тагиле продана за 27,6 миллиона рублей

10 января 08:33
Фото: Яндекс.Панорама
Здание недостроенной котельной, расположенной на пересечении улиц Пархоменко и Серова в Нижнем Тагиле, продано на торгах за 27,6 миллиона рублей. Покупателем стало ООО ГК «УралСтройКомплекс» (УСК).

В ходе торгов цена актива увеличилась на 100 тысяч рублей. Компания регулярно участвует в муниципальных тендерах.

Продано было не только четырехэтажное здание площадью 3,7 тысячи квадратных метра, но и участок площадью 6,9 тысячи квадратных метра. На него также претендовали бизнесмен из Перми, «Завод дорожных строительных материалов», директором которого является Алена Рощупкина.

Компания «УралСтройКомплекс» зарегистрирована в 2014 году. В 2021 году она благоустраивала дворы на улицах Космонавтов, 10 и Ермака, 46, а также на Газетной, 87 и 95. Также она выступила подрядчиком при благоустройстве террасы в «Тагильской лагуне-2». В 2022 году компания будет реконструировать двор на улице Ермака.

Напомним, строительство газовой котельной на перекрестке улиц Пархоменко и Серова в Нижнем Тагиле началось в начале 2000-х годов. Однако в эксплуатацию объект сдан не был и его законсервировали. Властями рассматривались варианты использования здания, но оно по техническим условиям никому не подошло. В результате здание было включено в план приватизации и выставлено на торги. Начальная сумма составила 27,5 миллиона рублей.

#Котельная#Продажа#Торги#Нижний Тагил#Экономика
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