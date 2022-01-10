Недостроенная котельная в Нижнем Тагиле продана за 27,6 миллиона рублей

Компания «УралСтройКомплекс» зарегистрирована в 2014 году. В 2021 году она благоустраивала дворы на улицах Космонавтов, 10 и Ермака, 46, а также на Газетной, 87 и 95. Также она выступила подрядчиком при благоустройстве террасы в «Тагильской лагуне-2». В 2022 году компания будет реконструировать двор на улице Ермака.