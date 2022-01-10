Почти 2 тысячи раз нарушили ПДД водители в Тагиле и пригороде за новогодние каникулы

В результате было выявлено 1,9 тысячи нарушений ПДД. 31 водитель задержан за управление авто в пьяном виде. Еще 19 человек отказались проходить медосвидетельствование. На данный момент все нарушители ожидают суда. Им грозят штрафы до 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет.