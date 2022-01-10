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Пономарев считает, что Василию Березуцкому пора уже стать главным тренером

10 января 20:22
Фото: pixabay.com
Экс-футболист негативно отреагировал на решение специалиста вернуться в ЦСКА.

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев выразил мнение, что Василию Березуцкому вместо возвращения в тренерский штаб армейцев нужно было приступить к самостоятельной работе в качестве наставника какого-либо клуба. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Спорт-Экспресс».

По мнению Пономарева, Василию нужно было не возвращаться в зону комфорта, а принять бразды правления нового клуба. Владимир считает, что тем самым Березуцкий наберется опыта и станет выше классом как специалист.

Напомним, что последним местом работы Василия Березуцкого был «Краснодар», где он являлся помощником Виктора Гончаренко.

#Спорт
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