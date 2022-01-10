Уральский спортсмен рассказал об эвакуации из мятежного Казахстана

По словам конькобежца Романа Тиханова, каток, на котором он тренировался с товарищами по команде, всего лишь в 20 километрах от Алматы. Но как только в Медеу узнали о беспорядках, сразу приняли все необходимые меры безопасности. Спортсмены сидели в гостинице и не могли связаться с родственниками. Интернет у них не работал, а сотовая связь пропадала.