Уральский спортсмен рассказал об эвакуации из мятежного Казахстана

Когда Казахстан охватили массовые беспорядки, команда российских конькобежцев тренировалась в спорткомплексе Медеу. 5–6 января в Алматы, в районе которого находится эта горнолыжная база, начались бои. Силам правопорядка противостояли толпы людей. Они жгли автомобили, грабили магазины, и нападали на полицейских.
Связь со спортсменами прервалась. Чтобы их спасти, областнаяя Федерация конькобежного спорта через губернатора Челябинской области вышла на Министерство обороны России. В Медеу по согласованию с силами национальной безопасности Республики направили вооруженных миротворцев и сотрудников консульства.
По словам конькобежца Романа Тиханова, каток, на котором он тренировался с товарищами по команде, всего лишь в 20 километрах от Алматы. Но как только в Медеу узнали о беспорядках, сразу приняли все необходимые меры безопасности. Спортсмены сидели в гостинице и не могли связаться с родственниками. Интернет у них не работал, а сотовая связь пропадала.
После этого приехала вооруженная группа. Сели в машину и поехали под прикрытием десантников в аэропорт. Снимать себя на камеры мобильных военнослужащие запретили. Самолет-транспортник доставил группу в Екатеринбург. Уральцев там накормили и отправили в Челябинск на автобусе.