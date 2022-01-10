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Уральский спортсмен рассказал об эвакуации из мятежного Казахстана

10 января 07:29
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Один из спасенных российскими миротворцами конькобежцев рассказал об эвакуации из Казахстана.

Когда Казахстан охватили массовые беспорядки, команда российских конькобежцев тренировалась в спорткомплексе Медеу. 5–6 января в Алматы, в районе которого находится эта горнолыжная база, начались бои. Силам правопорядка противостояли толпы людей. Они жгли автомобили, грабили магазины, и нападали на полицейских.

Связь со спортсменами прервалась. Чтобы их спасти, областнаяя Федерация конькобежного спорта через губернатора Челябинской области вышла на Министерство обороны России. В Медеу по согласованию с силами национальной безопасности Республики направили вооруженных миротворцев и сотрудников консульства.

По словам конькобежца Романа Тиханова, каток, на котором он тренировался с товарищами по команде, всего лишь в 20 километрах от Алматы. Но как только в Медеу узнали о беспорядках, сразу приняли все необходимые меры безопасности. Спортсмены сидели в гостинице и не могли связаться с родственниками. Интернет у них не работал, а сотовая связь пропадала.

Уральских спортсменов эвакуировали из охваченного беспорядками Казахстана
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После этого приехала вооруженная группа. Сели в машину и поехали под прикрытием десантников в аэропорт. Снимать себя на камеры мобильных военнослужащие запретили. Самолет-транспортник доставил группу в Екатеринбург. Уральцев там накормили и отправили в Челябинск на автобусе.

#Челябинск#Челябинская область#Свердловская область#Спорт#Ации протеста#Протест#Казахстан#Массовые беспорядки#Протесты в Казахстане#Общество
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