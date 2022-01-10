Ущерб от беспорядков подсчитан в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токарев по всей стране ввел режим ЧС. Глава государства обратился к Организации Договора коллективной безопасности для борьбы с «террористической угрозой». В Казахстан были направлены миротворцы из России, Армении, Беларуси и Таджикистана. Также стало известно о смерти троих детей во время беспорядков.