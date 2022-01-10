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Ущерб от беспорядков подсчитан в Казахстане

10 января 07:03
Фото: 1MI
Общий ущерб от протестов в Казахстане оценен в 93,7 миллиарда тенге (примерно 214 миллионов долларов). Об этом сообщили в национальной палате предпринимателей «Атамекен». Больше всего пострадали общепит, торговля, финансовый сектор, СМИ и логистика.

Пострадало больше всего объектов бизнеса — 1234. Следующей стала торговля с 1245 объектами. У общепита пострадали 25 объектов, у финсектора — 37, логистики — 9 и у СМИ — 2. В общей сложности в Казахстане о проблемах сообщили 1319 предпринимателей.

Напомним, протесты в Казахстане начались после Нового года. Причиной стало увеличение стоимости сжиженного газа. Протестанты устраивают стычки с полицией и мародерствуют. В результате беспорядков погибли 18 силовиков.

Президент Касым-Жомарт Токарев по всей стране ввел режим ЧС. Глава государства обратился к Организации Договора коллективной безопасности для борьбы с «террористической угрозой». В Казахстан были направлены миротворцы из России, Армении, Беларуси и Таджикистана. Также стало известно о смерти троих детей во время беспорядков.

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#Экономика#Протест#Казахстан#Протесты в Казахстане
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