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В шести уральских кинотеатрах появятся системы для горожан с особенностями слуха

10 января 17:51
Фото: 1MI
Планируется, что в первом квартале 2022 года кинозалы в шести городах Среднего Урала получат системы для прослушивания тифлокомментариев. За счет этого горожане, имеющие проблемы со слухом и зрением, смогут смотреть фильмы.

Оборудование с наушниками и передатчиками будет установлено в Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Байкалово, Староуткинске Заречном и Ивделе. Предполагается, что в кинозале данной системой будут оснащены не менее трех мест. По словам директора Свердловского областного фильмофонда Светланы Горда, средства были выделены в рамках нацпроекта «Культура», сообщает «Областная газета».

На данный момент из 42 уральских кинотеатров системами оборудованы 33.

Напомним, в малых и средних городах Свердловской области будут модернизированы четыре кинотеатра.

20 млн выделено на модернизацию 4 кинотеатров в Свердловской области
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#Оборудование#Свердловская область#Кинотеатры#Кинотеатр#Общество
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