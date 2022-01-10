В шести уральских кинотеатрах появятся системы для горожан с особенностями слуха

Оборудование с наушниками и передатчиками будет установлено в Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Байкалово, Староуткинске Заречном и Ивделе. Предполагается, что в кинозале данной системой будут оснащены не менее трех мест. По словам директора Свердловского областного фильмофонда Светланы Горда, средства были выделены в рамках нацпроекта «Культура», сообщает «Областная газета».