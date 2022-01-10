TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За нарушение масочного режима конструкторское бюро в Нижнем Тагиле заплатит 100 тысяч

10 января 12:47
Фото: 1MI
«Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (УКБТМ) наказано на 100 тысяч рублей за нарушение масочного режима. Такое решение вынесено Дзержинским районным судом Нижнего Тагила.

Протокол за нарушение противоэпидемических мер был составлен специалистами Роспотребнадзора. Они выявили, что в раздевалках и душевых предприятия отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха. Кроме того, дезинфекция в гардеробах проводилась без учета действующих инструкций.

В ходе судебного заседания представитель УКБТМ не согласилась с нарушениями. Она заявила, что все меры профилактики выполняются в соответствии с правилами. По ее словам, в каждом помещении проводится дезинфекция, имеется запас обеззараживающих средств, антисептики. Кроме того, используются бактерицидные облучатели.

В результате рассмотрения дела судья признала предприятие виновным и назначила штраф в размере 100 тысяч рублей.

Материалы по теме
Из-за финансовых проблем «Уралвагонзаводу» уменьшен штраф за ЧП на производстве В ГИБДД отказались рассказать о числе штрафов за нарушение парковки в Нижнем ТагилеИз-за гололеда на дорогах ГИБДД выписала штраф администрации Екатеринбурга
#Штраф#Суд#Роспотребнадзор#Нижний Тагил#Экономика
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25