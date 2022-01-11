Чем занимались тагильские депутаты в 2021 году

Posted 11 января 2022,, 09:40
Published 11 января 2022,, 09:40
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Очередные выборы в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Свердловской области прошли с 17 по 19 сентября 2021 года. Потраченные на избирательную кампанию миллионы принесли ожидаемый результат: три депутата сохранили за собой места в ЗакСО, еще один перешел в Законодательное собрание из Гордумы, а «Уралвагонзавод» провел рокировку.
В конце мая стало известно, что депутат Госдумы седьмого созыва Алексей Балыбердин отказался от участия в праймериз «Единой России». Он заявил, что сможет принести не меньше пользы в органах исполнительной власти. В результате бывший народный избранник не получил путевку на продление мандата и поменялся местами с директором по персоналу ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Константином Захаровым.
Теперь последний представляет Нижнетагильский одномандатный округ в Государственной думе восьмого созыва и входит в состав комитета по промышленности и торговле. Примечательно, что несмотря на привлекательное расположения его нынешнего рабочего места, Захаров заявил, что не променяет город с дымящимися трубами родного завода на убранство столицы России.
На предвыборную кампанию Константина Захарова было потрачено больше всего денег — 15,5 млн рублей. В представителя клана «Уралвагонзавод» вложились, помимо прочих, ЗАО «АСК-Инвест», ООО «Гермес» и ООО «ПК Вега». Для сравнения, спонсоры его противников-претендентов в Госдуму от Нижнетагильского округа потратили на своих протеже от 5 до 300 тысяч рублей.
Однако Захаров не стал лидером среди свердловских претендентов по сумме вложенных в агитацию средств. Максимальные 40 миллионов оказались в фонде спортсмена Антона Шипулина, который в итоге был избран депутатом Государственной Думы по Серовскому избирательному округу № 174. Всего парламентарии потратили на борьбу за депутатское кресло в Госдуме почти 95 млн рублей.
Места в Законодательном собрании Свердловской области, по итогам выборов прошлого года, сохранили за собой три единоросса: экс-главврач Вячеслав Погудин от Ленинского района Тагила, председатель профсоюза ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев от Тагилстроевского района и исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин от Дзержинского района города.
Также заветную красную корочку депутата ЗакСО в 2021 году получил директор ООО «Тагильский холодильник», представитель партии «Единая Россия» Вячеслав Малых, повысив тем самым свою политическую позицию после Гордумы Нижнего Тагила. В Законодательном собрании региона тагильский депутат стал замом председателя впервые сформированного комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды.
По итогам выборов, в состав ЗакСО в прошлом году вошел 21 новый народный избранник. Всего правотворческую деятельность по принятию законов в Свердловской области осуществляют 50 депутатов.
В 2021 году имена некоторых тагильских депутатов прогремели не только на весь город, но и на всю страну. Правда, не потому, что депутаты решили проблемы с очередями на маршрутки, добились от предприятий улучшения экологической обстановки или придумали способ остановить вандалов.
На одном из заседаний Гордумы директор музея изобразительных искусств Марина Агеева поделилась, что культурное учреждение нуждается в дополнительном финансировании. Думцы, видимо, после кратковременных раздумий предложили продать «Тагильскую Мадонну» Рафаэля Санти за 100 млн рублей. Однако замечание директора о вхождении картины в госсобственность вернули мысли народных избранников к стандартному решению — попросить помощи у тагильских предприятий.
На этом попытки депутатов предложить новое решение проблем в прошлом году закончились, и политическая жизнь города вернулась в прежнее тихое русло. В декабре депутаты приняли рекордный бюджет на 2022 год. Сумма составила 19,4 млрд рублей и, как отметил глава города Владислав Пинаев, стала максимальной за всю историю Тагила.
Также представители местного самоуправления утвердили новую систему выборов, согласно которой в состав Гордумы будут входить 25 вместо 28 народных избранников, и то только по одномандатным округам. Андрей Палатов пояснил, что причиной решения стали изменения в региональном и федеральном избирательном законодательстве. По факту в городе у оппозиции снижаются шансы на попадание в Думу.
Стоит заметить, что тагильская Гордума не отличается молодым составом. В прошлом году один из самых возрастных депутатов Леонид Мартюшев сложил полномочия председателя Общественного совета при МВД в Нижнем Тагиле. Аргументировал свое решение он тем, что хочет уменьшить нагрузку из-за преклонного возраста. Его место временно занял основной учредитель компании ООО «Водоканал-НТ» Сергей Силяев.
А вот Молодежный парламент региона напомнил тагильчанам о своем существовании после того, как их представителя задержали за пьяную езду. В сети разлетелось видео, как юный депутат Антон Мятович дует в алкотестер. Сам депутат заявил, что обвинения правоохранителей — месть из-за жалобы на инспекторов ГИБДД. А в полиции пояснили, что политик оказался от медосвидетельствования.
Деятельность представителей Гордумы Тагила отразилась и на их местах в рейтинге влиятельных персон города от TagilCity.ru. Эксперты нашли место только для 15 из 27 депутатов. Так, председатель Гордумы Вадим Раудштейн сдал позиции, опустившись на шесть строчек ТОПа, а представитель клана ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов поднялся на 30 пунктов. Свою позицию усилил и самый молодой депутат Гордумы Гаджи Абдулов, взлетев в рейтинге на 65 позиций.
В 2021 году тагильские депутаты продолжали приумножать личное благосостояние. В середине апреля на сайте мэрии был опубликован список их доходов. Первые две строчки рейтинга самых богатых избранников занимают представители ЕВРАЗа Алексей Пырин с доходом в 9,1 млн рублей и Никита Беркутов, заработавший 8,6 млн. На последнем месте в тройке лидеров оказался экс-депутат Гордумы Вячеслав Малых (7,7 млн рублей). На четвертой строке расположился Гаджи Абдулов (7,5 млн), на пятом — Денис Корякин (6,9 млн). А директор 49-й школы, депутат Гордумы Ирина Бусыгина в прошлом году заняла первое место в списке директоров школ с самым высоким доходом в 3,5 млн рублей в 2020 году.
Зарабатывая свои миллионы на основной работе, народные избранники тагильчан нередко пропускают заседания. Например, сменивший место жительства Алексей Пырин вообще не участвует в жизни органа местного самоуправления, однако от депутатского мандата так и не отказался. Не являлись Михаил Кручинин и Кирилл Романов, пропустившие 3 из 6 заседаний за первые полгода работы Думы. О том, чем грозят нашему городу прогулы народных избранников, чьи интересы они лоббируют, и по какой причине депутаты пропускают заседания, разбиралась редакция TagilCity.ru.
В 2022 году в Нижнем Тагиле вновь будут выбирать депутатов — уже в городскую Думу. Появятся ли новые интересные инфоповоды у действующих политиков, сменится ли их риторика в канун выборов, как ярко народные избранники будут праздновать 300-летие Нижнего Тагила и кто в итоге займет заветные 25 кресел в здании на улице Пархоменко — покажет время.