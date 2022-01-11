Гимназистов в Екатеринбурге второй раз за два дня эвакуировали из-за анонимки

Родители возмущены и задают немало вопросов. Один из них: почему полиция не нашла источник анонимок, который мешает гимназистам учиться? И если бы только им одним, ведь за последнее время это уже не единичный случай для города. «Звоночки» о заминировании гимназий и школ раздаются еще с прошлого года, но злоумышленники пока неуловимы.