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Новое массовое отравление метанолом на Урале сгубило женщину

11 января 12:07
Фото: 1MI
В Свердловской области выявлены новые случаи отравления поддельным алкоголем. Еще одной жертвой стала женщина.

Осенью прошлого года в Свердловской области искали склады с поддельным алкоголем. Причиной этого стала гибель 30 человек. Все эти люди купили спиртсодержащую продукцию без всякой задней мысли. Они не знали о содержащемся в жидкости смертельного яда-метанола.

Тогда сообщалось о проведенных полицейскими рейдах. Сомнительная продукция, в том числе и без акцизных марок, изымалась и изучалась в лабораториях. Но похоже, что силовики нашли и изъяли не все. 8 января стало известно о новых отравлениях метанолом в городе Реж. Одна местная жительница скончалась.

По словам знакомых, она приобрела дешевый алкоголь. После употребления напитка она перестала видеть и обратилась за медицинской помощью. Свердловчанку экстренно доставили в больницу, после чего перевезли в Екатеринбург. Но, несмотря на все усилия врачей, пациентка умерла.

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#Алкоголь#Реж#Свердловская область#Отравление#Спирт#Метанол#Отравление метиловым спиртом в Екатеринбурге#Происшествия
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