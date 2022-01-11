Первый кинозал с сервисом для людей с ОВЗ появится в Нижнем Тагиле

Тифлокомментирование станет доступным не только в Нижнем Тагиле, но и Байкалово, и Ивделе, и Староуткинске, и Нижней Туре, и в Заречном. Этим районам выделена субсидия от регионального министерства культуры.
Кроме того, в каждом кинозале появится по три места для зрителей с наушниками и передатчиками.
Система тифлокомментирования, по словам гендиректора Инновационного культурного центра Николая Михайлова, возрождается в последние годы активно. Это позволяет людям с ОВЗ смотреть спектакли, фильмы и знакомиться с произведениями искусства.