Природные парки продолжат развивать и благоустраивать в Свердловской области

Туристические маршруты, по словам министра, будут развиваться в «Бажовских местах», парке «Оленьи ручьи» и на реке Чусовая. Также появятся тропинки в лесных парках в Екатеринбурге, скамейки и беседки, а также улучшится инфраструктура для маломобильных граждан.
Кузнецов отметил, что власти пытаются сделать все для комфортного пребывания на территории природного комплекса.
Замдиректора природного парка «Бажовские места» Илья Беспалов заявил, что для удобства маломобильных граждан был заменен мост и сделаны пандусы. Также будут установлены информационные стенды.
Намерением развивать туризм поделился и директор Висимского государственного природного биосферного заповедника Михаил Федоров. Он считает, что природные и национальные парки должны помогать развитию туризма.