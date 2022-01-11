Природные парки продолжат развивать и благоустраивать в Свердловской области

Туристические маршруты, по словам министра, будут развиваться в «Бажовских местах», парке «Оленьи ручьи» и на реке Чусовая. Также появятся тропинки в лесных парках в Екатеринбурге, скамейки и беседки, а также улучшится инфраструктура для маломобильных граждан.