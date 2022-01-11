TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловского подполковника родные пытаются найти через «Жди меня»

11 января 08:35
Фото: «ЛизаАлерт»
Родственники подполковника из Елани Александра Вяткина, пропавшего четыре месяца назад, обратились за помощью в поисках свердловчанина на федеральный канал в программу «Жди меня». Жена и сын военного отчаялись найти главу семейства силами местных властей.

Жена свердловчанина Александра Вяткина Юлия пожаловалась изданию Е1, что со дня пропажи его дело передается из рук в руки, при этом никаких конкретных действий не предпринимается.

Уголовное дело расследуют военные следователи. Полиция Екатеринбурга передала дела по сопровождению розысков в Камышлов, а что могут районные полицейские? Срочников и то лучше ищут, чем моего мужа, возмущается Юлия.

Свердловчанка говорит, что начали появляться разные слухи по факту пропажи Александра. Однако Юлия верит, что поиски не будут напрасными и супруг вернется домой.

Сын отправил заявку в программу «Жди меня», но у них наверняка огромное количество таких, и шанс, что на нашу обратят внимание, небольшой, поделилась Юлия с редакцией.

Подполковника Вяткина ищут и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Фото: Лиза-Алерт

Напомним, Александр Вяткин пропал в сентябре 2021 года при странных обстоятельствах — мужчина вышел из части на территории военного городка, но до автобусной остановки так и не дошел.

Пропавший 45-летний офицер Александр Вяткин найден в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Пропавшего в Екатеринбурге подполковника ищут в Челябинске
#Подполковник#Пропал#Пропал человек#Военный#Поиски#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25