Тагильчанин продавал фейковые кроссовки под видом известных брендов

2021 год закончился для предпринимателя из Нижнего Тагила решением Арбитражного суда Свердловской области не в его пользу. Служители Фемиды признали тагильчанина виновным в торговле фейковыми кроссовками. Торговая точка предпринимателя располагалась на первом этаже ТЦ Мегамарт на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле.
Согласно материалам дела, индивидуальный предприниматель продавал «фирменные» кроссовки по цене до тысячи рублей за пару «Адидасов» и «Рибок». В общей сложности силовики изъяли у тагильчанина 9 пар Adidas и 3 пары Reebok. Каждая пара кроссовок стоила 960 и 890 рублей соответственно. Совокупный ущерб, по подсчетам правоохранителей, составил 82,5 тысячи рублей.
Представитель торговых марок пытался доказать в суде, что данные товары не являются фирменными — товарные знаки были нанесены на кроссовки незаконно, а сама обувь хоть и сшита по лекалам, схожим с оригиналом, однако не соответствует стандартам Adidas и Reebok.
В итоге Арбитражный суд посчитал доказательную базу по делу достаточной, поэтому признал тагильчанина виновным в продаже поддельной обуви. Однако не стал штрафовать предпринимателя, а вынес ему предупреждение.
Цель административного наказания в виде предотвращения совершения новый правонарушений в данном конкретном случае может быть достигнута путем вынесения предупреждения, подытожили в суде.
Все изъятые фейковые кроссовки, согласно вердикту, будут утилизированы.