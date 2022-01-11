Тагильчанин продавал фейковые кроссовки под видом известных брендов

Представитель торговых марок пытался доказать в суде, что данные товары не являются фирменными — товарные знаки были нанесены на кроссовки незаконно, а сама обувь хоть и сшита по лекалам, схожим с оригиналом, однако не соответствует стандартам Adidas и Reebok.