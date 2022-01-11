Цена на новостройки снизилась за 2021 год в Нижнем Тагиле

Результаты портала «Мир квартир» гласят, что за минувший год цена новостройки возросла в среднем на 32%. Теперь стоимость квадратного метра насчитывает 93,6 тысячи рублей. Больше всего квартиры подорожали в Сочи: 296,6 тысячи за один «квадрат». Эксперты объяснили такой рост мораторием на новое строительство, объявленное на территории города.