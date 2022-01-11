В реке Тагил марганец превышает норму в 100 раз

В реках Свердловской области количество некоторых химических элементов превышает норму в 100 и более раз. К такому выводу пришли в «Уральском управленим по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (УГМС). В ноябре специалисты взяли пробы и обнаружили превышения концентраций вредных веществ. Согласно опубликованным данным, чаще всего в реки региона попадает марганец. Концентрация этого элемента, например, в реках Патрушиха в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга и Тагил в районе деревни Балакино составляет 329 и 100,4 ПДК соответственно.