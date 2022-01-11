Возврат QR-кодов в торговых центрах в пиковые часы на исключили свердловские власти

Он добавил, что возможно возвращение к варианту, когда коды будут проверяться при пиковой нагрузке, например в выходные, а в остальные дни обойтись без них. Это, по его словам, будет при спокойной эпидемиологической обстновке. Однако в случае ее ухудшения коды могут быть возвращены полностью.