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Возврат QR-кодов в торговых центрах в пиковые часы на исключили свердловские власти

11 января 13:03
Фото: 1MI
Возвращение QR-кодов в торговых центрах Свердловской области допустил замгубернатора Павел Креков. Он заявил, что возможен пограничный вариант, когда проверка будет проводиться в дни или часы пиковой нагрузки.

Однозначно о возвращении QR-кодов пока не сообщается. Однако Креков утверждает, что ситуация с распространением коронавируса будет тщательно отслеживаться.

При этом она, скорее всего, будет меняться каждый день, поэтому однозначно ответить на вопрос об отмене QR-кодов в регионе нельзя, подчеркнул вице-губернатор.

Он добавил, что возможно возвращение к варианту, когда коды будут проверяться при пиковой нагрузке, например в выходные, а в остальные дни обойтись без них. Это, по его словам, будет при спокойной эпидемиологической обстновке. Однако в случае ее ухудшения коды могут быть возвращены полностью.

QR-коды в общественных местах отмены в Свердловской области
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#Свердловская область#QR-код#Торговые центры#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
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