Введена в эксплуатацию новая дорога в поселок Чащино под Нижним Тагилом

Напомним, на дороге было организовано двухполосное движение шириной шесть метров. Рядом появилась автобусная остановка с автопавильоном. Планировалось, что дорога будет открыта в 20-х числах октября 2021 года, но в конце августа стало известно, что дорожники «УБТ-сервис» отфрезеровали верхний слой покрытия. Директор Гаджи Абдулов рассказал, что рабочие плохо уложили данный слой, из-за чего уплотнение не соответствовало.