Выдачу согласия на прививку от COVID-19 родителям учеников в Тагиле опровергли в ДГБ

Вакцина от коронавируса для детей с 12 лет и подростков в Свердловскую область ещё не поступала. В настоящий момент в медицинском учреждении проводят подготовительные работы. О поступлении вакцины и дате начала вакцинации в нашем городе ещё не известно, данная информация будет озвучена позже, пояснил главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.