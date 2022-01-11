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Выдачу согласия на прививку от COVID-19 родителям учеников в Тагиле опровергли в ДГБ

11 января 13:32
Фото: 1MI
Ранее в соцсетях появилась информация, что родители тагильских школьников получают бланки, в которых они должны согласиться, либо отказаться от прививки против ковида для своих детей.

В пресс-службе ДГБ сообщили, что никаких официальных согласий на проведение вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 Детской городской больницей не выдается, только стандартный бланк согласия на проведение профилактических прививок. На проведение вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 детей в Нижнем Тагиле будет выдаваться отдельный бланк добровольного информированного согласия.

Вакцина от коронавируса для детей с 12 лет и подростков в Свердловскую область ещё не поступала. В настоящий момент в медицинском учреждении проводят подготовительные работы. О поступлении вакцины и дате начала вакцинации в нашем городе ещё не известно, данная информация будет озвучена позже, пояснил главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

Родителям тагильских школьников выдали согласие на вакцинацию детей от коронавируса
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#ДГБ#Дети#Вакцинация#Нижний Тагил#Коронавирус#Эксклюзив#Здоровье
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