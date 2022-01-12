TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Безопасность усилят в детских садах после волны «минирований» в Екатеринбурге

12 января 10:47
Фото: 1MI
Ограничивать доступ родителей начали в детских садах Екатеринбурга. Это связано с волной лжеминирований, которая прошла в городе утром 12 января. Пока неизвестно, является ли мера повсеместной.

Руководителям дана установка не пускать родителей и других взрослых. Они будут заходить и сразу же передавать детей воспитателям. Сделано это для того, чтобы предупредить угрозу реального минирования, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

В городском департаменте образования отметили, что родителей итак не пускают в детские сады по причине пандемии коронавируса. С педагогами и сотрудниками школ проводятся дополнительные инструктажи. Муниципалитет и руководители образовательных учреждений работают с правоохранительными органами.

Напомним, массовая эвакуация школ прошла в Екатеринбурге 12 января утром. По официальным данным, сообщения получила 151 школа. По одной из версий, причиной могло стать анонимное письмо с угрозой взрыва. Оно было направлено в школы. По данному факту глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

Ситуацию с массовым «минированием» екатеринбургских школ взял на контроль глава СК РФ
Узнать подробнее

Материалы по теме
О панике родителей из-за «минирования» рассказали учителя екатеринбургских школО возможных угрозах взрыва школ из-за рубежа сообщил мэр Екатеринбурга Алексей ОрловПеревод школ на дистант из-за «минирований» опровергли в мэрии Екатеринбурга
#Екатеринбург#Детский сад#Эвакуация#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25