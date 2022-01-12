Десятки тагильчан получили протоколы за отсутствие масок в новогодние каникулы

Не все тагильчане согласны с протоколами. Один из жителей города попался полицейским 9 января. Он заходил в торговый центр и замешкался в поисках маски. Полицейские засняли, как мужчина заходит в ТЦ без маски и остановили его, пишет ИА «Все Новости».