Микрозаймы, в свою очередь, являются кредитами на маленькие суммы. Основная часть микрозаймов строится на том, что деньги в МФО нужно вернуть очень быстро, то есть займ даётся на короткий период. Финансовым пределом таких кредитом считается сумма в один миллион рублей, но обычно в микрозаймах речь идёт о действительно маленьких суммах. Например, до 15-30 тысяч рублей. Впрочем, у каждой микрофинансовой организации свой предел и свои условия. Здесь нет однозначной цифры и условий для всех.