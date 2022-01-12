Микрозаймы – неоднозначная тема. Здесь сложно сказать, хорошо это или плохо.
Всё зависит от жизненной ситуации и вашей ответственности. Быстрый займ, который с лёгкостью предоставит микрофинансовая организация, может выручить в трудной жизненной ситуации.
Микрозаймы выдаются с минимальными требованиями, даже с плохой кредитной историей. И это не испортит дружбу с друзьями, которые далеко не всегда рады давать деньги в долг. Но злоупотреблять ими и брать каждый месяц, потому что вечно не хватает зарплаты – так делать точно не стоит. Давайте углубляться в тему.
Микрозаймы и МФО
Микрофинансовая организация (иначе МФО) – это финансовая организация, которая специализируется на операциях с микрозаймами.
Микрозаймы, в свою очередь, являются кредитами на маленькие суммы. Основная часть микрозаймов строится на том, что деньги в МФО нужно вернуть очень быстро, то есть займ даётся на короткий период. Финансовым пределом таких кредитом считается сумма в один миллион рублей, но обычно в микрозаймах речь идёт о действительно маленьких суммах. Например, до 15-30 тысяч рублей. Впрочем, у каждой микрофинансовой организации свой предел и свои условия. Здесь нет однозначной цифры и условий для всех.
При соблюдении всех условий схема микрозайма предельно проста: быстро взялзайм на карту, воспользовался, быстро отдал обратно. Чем быстрее – тем меньше процент.
В отличие от полноценных кредитов в банках микрозаймы очень просты в оформлении. МФО не требуют от своих клиентов множества документов. Согласование, как правило, проходит быстро и безболезненно. Серьёзная опасность микрозаймов в том, что процентные ставки в разы выше, чем в банках. Поэтому здесь важно понимать, что вы сможете вернуть компании деньги так же быстро и безболезненно, как и взяли. Иначе, при попытке избежать ответственности, можно попасть в долговую яму.
Какие требования выдвигают МФО при выдаче быстрого займа?
В микрофинансовых организациях сложно найти серьёзные требования к заёмщикам, но всё же минимальные условия есть.
1.Наличие паспорта РФ. Иначе – быть гражданином России;
2.Постоянная прописка. Регион России здесь не имеет значения;
3.Подходящий возраст – от 21 до 70 лет;
4.Дееспособность на момент заключения договора с МФО;
5.Наличие именной банковской карты или расчётного счёта. Здесь проблем у вас точно быть не должно.
Необходимые документы
Как мы уже выяснили в требованиях к заёмщику, у вас должен быть паспорт РФ. Также нужен будет действующий номер телефона (хоть он и не относится к документам) и, при наличии, пенсионное удостоверение.
Документация, подтверждающая место работы и доход, не нужна. Всё это вы уже укажете заранее в своей анкете, к которой кредитор получит доступ.
Где найти подходящую организацию? BankLab
BankLab – это проект, который изначально создавался с целью просвещения россиян в финансовой сфере, в частности, в кредитах.
На сайтеBankLab есть специальные онлайн-инструменты и программы, направленные на помощь потребителям при попытке разобраться во всех деталях финансовой деятельности. Речь идёт не только об оформлении кредита, кредитной карты, но и об их работе, о страховании ссуды и прочем.
На портале BankLab можно найти пять основных разделов: кредитные карты, микрозаймы, банки, МФО и новости. В них можно найти подразделы, в которых доступна вся необходимая информация по более узким финансовым темам.
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