Готовивший купель на Крещение трактор утонул в пруду Серова

Пока трактор тонул, водитель сумел вылезти из кабины и дошел до берега, сообщает издание «Глобус». Представители предприятия присутствовали на месте инцидента, но они никак не прокомментировали случившееся, только сказали, что трактор в порядке. Чуть позже они вернулись к расчистке дорог у пруда.