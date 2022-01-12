Крещенскую купель в Нижнем Тагиле оборудуют уже к выходным

Важность ритуала понимают и в администрации Нижнего Тагила. Поэтому каждый год приготовлениям к празднику уделяют много внимания. По сообщению пресс-службы мэрии, в этом году крещенскую купель обустроят в период с 13 по 14 января. Все необходимые материалы и оборудование для этого есть.