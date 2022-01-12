Мать Джоковича сказала, что ее сын боролся против системы

Напомним, серб прибыл в Мельбург для подготовки первому в новом сезоне турниру «Большого Шлема» — Australian Open, однако был задержан в аэропорту и помещен в изолятор для мигрантов в связи с нарушением правил оформления визы. Власти страны планировали выдворить Джоковича, однако тот обратился в суд, который занял его сторону.