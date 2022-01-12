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О панике родителей из-за «минирования» рассказали учителя екатеринбургских школ

12 января 07:27
Фото: 1MI
Учителя школ Екатеринбурга рассказали, что родители в чатах в мессенджерах после сообщений о минированиях паникуют. Они боятся отпускать детей на занятия.

По словам одного из директоров школ, в тексте письма были угрозы, что неизвестный ненавидит школу. Письмо пришло со странного адреса, а всех учеников и педагогов отправили по домам. Педагоги отреагировали спокойно, но среди родителей началась паника, они требовали вернуть все вещи, оставшиеся в школе, пишет Е1 со ссылкой на одного из педагогов.

Еще один педагог рассказал, что сначала дети спокойно разошлись по домам. Однако даже тех, кто учится в другую смену, родители не хотят отправлять на уроки, так как боятся.

Напомним, утро в Екатеринбурге началось с массовой эвакуации школ из -за анонимного сообщения о минировании. Все ученики были отпущены домой.

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#Екатеринбург#Школа#Эвакуация#Новости УрФО#Общество
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