О панике родителей из-за «минирования» рассказали учителя екатеринбургских школ

По словам одного из директоров школ, в тексте письма были угрозы, что неизвестный ненавидит школу. Письмо пришло со странного адреса, а всех учеников и педагогов отправили по домам. Педагоги отреагировали спокойно, но среди родителей началась паника, они требовали вернуть все вещи, оставшиеся в школе, пишет Е1 со ссылкой на одного из педагогов.