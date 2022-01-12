О возможных угрозах взрыва школ из-за рубежа сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Кроме того, Орлов заверил, что власти города разбираются в ситуации и поддерживают связь со спецслужбами. Он добавил, что сообщения начали поступать с трех часов ночи. Когда учителя включили компьютеры, то сразу получили сообщения. ЧТобы не рисковать безопасностью детей, были приняты соответствующие меры.