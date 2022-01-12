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Posted 12 января 2022, 08:22

Published 12 января 2022, 08:22

Modified 19 июня 2022, 17:29

Updated 19 июня 2022, 17:29

О возможных угрозах взрыва школ из-за рубежа сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

О возможных угрозах взрыва школ из-за рубежа сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

12 января 2022, 08:22
Фото: 1MI.
О том, что сообщения о минировании школ могли поступить из-за рубежа рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Из-за них утром 12 января эвакуированы более 150 школ.

Подобные атаки, по словам мэра, на Урале происходят регулярно, пишет Ура.ру. Такое происходит в последние несколько лет. Мэр утверждает, что есть деструктивные силы, раскачивающие ситуацию из ближнего зарубежья.

Кроме того, Орлов заверил, что власти города разбираются в ситуации и поддерживают связь со спецслужбами. Он добавил, что сообщения начали поступать с трех часов ночи. Когда учителя включили компьютеры, то сразу получили сообщения. ЧТобы не рисковать безопасностью детей, были приняты соответствующие меры.

Сразу же после того, как несколько школ были эвакуированы, заведения объявили о переходе на дистант. Однако Орлов заверил, что о массовом отправлении на дистант речи не идет.

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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Дети#Школа#Мэр#Эвакуация#Алексей Орлов#Екатеринбург
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