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Поворот на Вагонку разрешен с моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

12 января 12:22
Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»
Теперь с моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле можно поворачивать направо на Вагонку. При этом выезд в обратном направлении — на путепровод с Индустриальной пока запрещен. Однако тагильские водители нарушают правила и едут под знак.

Утром 12 января специалисты МУП «Сигнал-3» занимались установкой новых дорожных знаков при выезде с моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Как рассказали TagilCity.ru автолюбители, проезд направо с путепровода на улицу Индустриальную разрешили.

Наконец-то на Вагонку можно будет уехать без петляний через весь Тагил, поделился с редакцией TagilCity.ru подписчик Александр.

Фото: Евгения Антонова / соцсети

Источник редакции рассказал, что в ближайшее время на мосту на Циолковского планируют открыть и выезд с Индустриальной. Пока на перекрестке расположен дорожный знак, что автомобилям разрешено ехать только направо — дальше по Индустриальной.

Мы пока изучаем эту возможность, изучаем потоки, поделился с TagilCity.ru и. о. начальника Управления городским хозяйством Нижнего Тагила Андрей Лебедев.

Однако среди тагильских водителей находятся и те, кто уже «открыли» для себя движение по мосту с Индустриальной со стороны Восточного шоссе.

Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»

Всегда найдутся «олени», которые будут нарушать. Не думают головой, что только создают аварийную ситуацию — светофоры еще не настроены, им приходится пропускать целый поток, чтобы повернуть налево, поделился с поделился с TagilCity.ru другой автолюбитель Роман.

Движение по мосту на Циолковского осуществляется только по двум полосам, поэтому водителям стоит быть аккуратнее и внимательнее, а также максимально соблюдать ПДД во время проезда по путепроводу. Как показала практика, после открытия проезда из-за небольшой аварии движение по мосту было затруднено - образовался затор.

Движение по мосту на ул. Циолковского в Тагиле было открыто 31 декабря
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Напомним, открытие моста на Циолковского в Нижнем Тагиле, по мнению тагильчан, стало одним из самых ожидаемых событий в конце 2021 года.

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