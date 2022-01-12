Поворот на Вагонку разрешен с моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

Теперь с моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле можно поворачивать направо на Вагонку. При этом выезд в обратном направлении — на путепровод с Индустриальной пока запрещен. Однако тагильские водители нарушают правила и едут под знак.

Утром 12 января специалисты МУП «Сигнал-3» занимались установкой новых дорожных знаков при выезде с моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Как рассказали TagilCity.ru автолюбители, проезд направо с путепровода на улицу Индустриальную разрешили. Наконец-то на Вагонку можно будет уехать без петляний через весь Тагил, поделился с редакцией TagilCity.ru подписчик Александр. Фото: Евгения Антонова / соцсети Источник редакции рассказал, что в ближайшее время на мосту на Циолковского планируют открыть и выезд с Индустриальной. Пока на перекрестке расположен дорожный знак, что автомобилям разрешено ехать только направо — дальше по Индустриальной. Мы пока изучаем эту возможность, изучаем потоки, поделился с TagilCity.ru и. о. начальника Управления городским хозяйством Нижнего Тагила Андрей Лебедев. Однако среди тагильских водителей находятся и те, кто уже «открыли» для себя движение по мосту с Индустриальной со стороны Восточного шоссе. Фото: скриншот с камер «Сети Тагила» Всегда найдутся «олени», которые будут нарушать. Не думают головой, что только создают аварийную ситуацию — светофоры еще не настроены, им приходится пропускать целый поток, чтобы повернуть налево, поделился с поделился с TagilCity.ru другой автолюбитель Роман. Движение по мосту на Циолковского осуществляется только по двум полосам, поэтому водителям стоит быть аккуратнее и внимательнее, а также максимально соблюдать ПДД во время проезда по путепроводу. Как показала практика, после открытия проезда из-за небольшой аварии движение по мосту было затруднено - образовался затор. Движение по мосту на ул. Циолковского в Тагиле было открыто 31 декабря Узнать подробнее Напомним, открытие моста на Циолковского в Нижнем Тагиле, по мнению тагильчан, стало одним из самых ожидаемых событий в конце 2021 года. Материалы по теме Из-за ДТП на мосту Циолковского в Нижнем Тагиле образовалась пробка Водитель фуры «Монетка» нарушил правила и проехал по мосту на Циолковского в Тагиле