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Школьники Екатеринбурга начали массово выкладывать в TikTok видео с эвакуации

12 января 10:03
Фото: pixabay.com
Видеоролики екатеринбургских школьников начали массово появляться в TikTok после того, как в 151 школе Екатеринбурга прошла массовая эвакуация из-за анонимной рассылки.

Один из школьников снял короткий репортаж с места событий. Он сообщил, что «случился треш», все в 07.55 были выведены из школы, а само здание закрыто. Пожарная тревога, по его словам, не работала.

Кто-то порадовался, что занятия были отменены. Один из пользователей TikTok разместил в сети ролик с фото, на котором видно толпящихся учеников и написал — «Школу заминировали, кайф». Другие учащиеся активно комментируют ролики и рассказывают, что их товарищей также эвакуировали.

Напомним, после ситуации с массовым «минированием» школ глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело под свой личный контроль и поручил провести по данному факту проверку.

Ситуацию с массовым «минированием» екатеринбургских школ взял на контроль глава СК РФ
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