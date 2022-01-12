Школьники Екатеринбурга начали массово выкладывать в TikTok видео с эвакуации

Один из школьников снял короткий репортаж с места событий. Он сообщил, что «случился треш», все в 07.55 были выведены из школы, а само здание закрыто. Пожарная тревога, по его словам, не работала.
Кто-то порадовался, что занятия были отменены. Один из пользователей TikTok разместил в сети ролик с фото, на котором видно толпящихся учеников и написал — «Школу заминировали, кайф». Другие учащиеся активно комментируют ролики и рассказывают, что их товарищей также эвакуировали.
Напомним, после ситуации с массовым «минированием» школ глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело под свой личный контроль и поручил провести по данному факту проверку.