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Тагильчане массово жалуются на сбой в работе системы «Сетевой город»

12 января 12:59
Фото: TagilCity.ru
Нижнетагильские школьники не могут воспользоваться системой электронного дневника «Сетевой город». 12 января произошел технический сбой.

Сайт «Сетевой город» — многофункциональный. Он разработан, в том числе, и для дистанционного обучения школьников. Чтобы родители были в курсе их успеваемости и домашних заданий.

Открываешь веб-ресурс хоть с компьютера, хоть с гаджета — и ты уже в курсе того, чем занимался или должен заняться ребенок.

Но так происходит далеко не всегда, отмечают родители. Из-за явной «сырости» программного обеспечения, система то и дело сбивается. Вот и возникают досадные неполадки.

В очередной раз ребёнок пришёл со школы домой, часть домашки в сетевом надо смотреть... Но как? Он опять умер! возмущается тагильчанка Ксения.

Родители детей не могут узнать о выставляемых оценках, их дети — о домашнем задании. А сами педагоги, чтобы ничего не забыть, в таком случае заполняют бумажный журнал. Чтобы постфактум, уже после отладки «кривого» сайта, внести оценки туда.

Мои дети едва не остались без четвертных оценок перед новым годом из-за сбоя системы. На этот раз после каникул Сетевой город продержался ровно два дня. Это никуда не годится! пожаловалась еще одна горожанка, пожелавшая остаться неизвестной.

Подобные сбои происходят в основном, из-за перегрузки сервера. А она, в свою очередь может быть связана с большой нагрузкой на сайт, предполагают в управлении образования Нижнего Тагила.

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