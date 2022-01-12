Тагильские полицейские задержали 22-летнего наркокурьера

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку предъявлено обвинение. Ранее он был судим за умышленное причинение средней степени вреда здоровью, после чего разыскивался за распространение наркотиков. Но ускользнув от кировских полицейских, он попался нижнетагильским. Суд поместил фигуранта под стражу. По закону за распространение наркотиков в РФ ему может грозить до 20 лет лишения свободы.