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Тагильские полицейские задержали 22-летнего наркокурьера

12 января 10:13
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле провели операцию по захвату наркокурьера, объявленного в федеральный розыск. Им оказался 22-летний житель Кировской области.

Молодого человека задержали в районе поселка Пырловка. За ним уже наблюдали из укрытия, когда он полез в сугроб и стал раскапывать снег у деревьев. Там, под березами, был устроен тайник с мефедроном. Владелец намеревался взять оттуда сверток. Хотел распродать его содержимое, но был задержан полицейскими.

Это была совместная спецоперация специалистов по борьбе с наркотиками и сотрудников патрульно-постовой службы, сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское». Наблюдая за подозреваемым, они установили место нахождения «склада», после чего задержали подозреваемого с поличным. Им оказался 22-летний житель Кировской области, который приехал в Нижний Тагил прошлой осенью.

В перемотанном изолентой брикете оказался наркотик-мефедрон, расфасованный в 40 небольших свертков. Запрещенное вещество потянуло на 80 граммов, что считается крупным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку предъявлено обвинение. Ранее он был судим за умышленное причинение средней степени вреда здоровью, после чего разыскивался за распространение наркотиков. Но ускользнув от кировских полицейских, он попался нижнетагильским. Суд поместил фигуранта под стражу. По закону за распространение наркотиков в РФ ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

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#Наркотики#Свердловская область#Нижний Тагил#Происшествия
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