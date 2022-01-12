Видео в TikTok, дистант, паника: что известно о лжеминированиях школ в Екатеринбурге

Позже родительские чаты всколыхнула другая информация: из-за массовой эвакуации школьники переводятся на дистанционное обучение с 12 по 15 января. Однако эти данные были опровергнуты в мэрии Екатеринбурга. Родители ссылались на приказ городского управления образования, но, как выяснилось, ничего такого не сообщалось и не подписывалось. Тем временем глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию с массовым «минированием» на личный контроль.