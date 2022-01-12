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Видео в TikTok, дистант, паника: что известно о лжеминированиях школ в Екатеринбурге

12 января 14:51
Фото: 1MI
12 января на территории Екатеринбурга поступило несколько десятков сообщений о минировании школ. Учебным заведениям приходилось отправлять учеников по домам.

В общей сложности эвакуация коснулась 151 заведения. На данный момент стражи порядка и специалисты «Урал-Вымпел» все еще ищут опасные предметы в школах столицы Урала. Расследованием начало заниматься свердловское управление ФСБ. Там прокомментировали, что ложные угрозы приходят с измененных IP-адресов. При этом каждое сообщение проверяют специалисты ФСБ и МВД.

Массовое «минирование» екатеринбургских школ прокомментировали в ФСБ
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Екатеринбургские учителя рассказали, что после сообщений о минированиях в родительских чатах началась паника. Граждане опасаются отпускать детей на занятия, также они требуют вернуть все вещи, которые остались в заведениях. Родители переживают за здоровье детей, так как появилась информация, якобы тот, кто рассылал сообщения, ненавидит школы.

О панике родителей из-за «минирования» рассказали учителя екатеринбургских школ
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Мэр города Алексей Орлов высказал предположение, что сообщения, поступавшие с трех часов ночи, могли прийти из-за рубежа. Он также отметил, что подобные атаки — не редкость для Урала. По словам Орлова, во всем замешаны деструктивные силы, раскачивающие ситуацию из ближнего зарубежья. Мэр заверил, что власти города будут разбираться в ситуации.

О возможных угрозах взрыва школ из-за рубежа сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов
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Позже родительские чаты всколыхнула другая информация: из-за массовой эвакуации школьники переводятся на дистанционное обучение с 12 по 15 января. Однако эти данные были опровергнуты в мэрии Екатеринбурга. Родители ссылались на приказ городского управления образования, но, как выяснилось, ничего такого не сообщалось и не подписывалось. Тем временем глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию с массовым «минированием» на личный контроль.

Перевод школ на дистант из-за «минирований» опровергли в мэрии Екатеринбурга
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В TikTok начали массово появляться видео о минирование, которые записывали екатеринбургские школьники. Один из юных участников событий даже снял репортаж с места событий. Он рассказал, что «случился трэш», рано утром все были выведены из школы, а само здание закрыто. Многие ребята порадовались, что уроки были отменены, поэтому можно отдохнуть дома.

Школьники Екатеринбурга начали массово выкладывать в TikTok видео с эвакуации
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Массовые «минирования» также отразились на детских садах Екатеринбурга. Там начали ограничивать доступ родителей. На данный момент остается неизвестным, является ли мера повсеместной, но руководители получили установку не пускать родителей и других взрослых в детские сады. Зайдя, они сразу же будут передавать детей воспитателям и уходить. Сделано это с целью предупредить угрозу реального минирования.

Безопасность усилят в детских садах после волны «минирований» в Екатеринбурге
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