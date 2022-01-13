3 дороги в Черноисточинске и Висиме под Тагилом будут отремонтированы за 16,7 млн

Перед началом работ необходимо разработать и согласовать с ГИБДД схему организации дорожного движения и установить ограждения. Все применяемые материалы должны быть сертифицированы и иметь соответствующие документы. Также подрядчик должен обеспечить вывоз и утилизацию мусора с объектов.