7 неактуальных правил немецкого языка

Такие изменения коснулись не только немецкого, но и английского языка. Если иностранцам, находящимся в Германии, достаточно знать стандартный литературный немецкий язык, то для тех, кто хочет иммигрировать в англоязычную страну, важно ориентироваться в двух вариантах: американском и британском. Необходимо знать, какие слова различаются по произношению и смыслу, чтобы избежать неловких ситуаций. Также американский английский отличается от британского орфографией. Например, американцы предпочитают пропускать непроизносимые буквы. Пример: «color» вместо «colour», «honor» вместо «honour».