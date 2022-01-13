7 неактуальных правил немецкого языка

В каждом регионе Германии преобладает свой диалект: в центральной части страны гессенский, мозельско-франский и саксонский диалекты. Немецкий язык постоянно обогащается новыми словами и подстраивается под пользователей.
Поскольку любой язык — это живая система, со временем она развивается и меняется. Чтобы идти в ногу со временем, необходимо быть в курсе изменений.
Пример: «Gnädige Frau!» — «Милостивая государыня». Может употреблять только в официальном общении или в ироничном подтексте.
Некоторые слова обозначают один и тот же предмет, но при этом, пишутся по-разному. Пример: «der Bracelet» или «das Brasselett» — слова, которые уже не встретишь на прилавках магазина. Вместо них используются «das Armband», если браслет имеет форму ленты, и «der Armband», если форму кольца.
После кратких гласных вместо буквы «β» стало использоваться сочетание букв «ss». Примеры: «muss», «dass». Сохраняется буква «β» только после дифтонгов и долгих гласных. Примеры: «heiβ, Maβ».
Согласно новой реформе правописания, слова наподобие «Schiffahrt», «Brenn-Nessel», «Bettuch» больше не сокращаются и пишутся в первоначальном виде — «Schifffahrt», «Brennnessel», «Betttuch».
Устаревшим вариантом считается написание суффиксов -graph, -phot и -phon. Вместо «ph» необходимо использовать «f». Пример: «Delphin» — «Delfin».
Если раньше некоторые слова можно было употреблять вместе, то теперь немцы все чаще отдают предпочтение раздельному написанию. Пример: «eislaufen», что в переводе означает кататься на коньках, теперь пишется «Eis laufen». Суть этого нововведения заключается в унификации существительных. Согласно новым правилам, Eis используется для уточнения глагола, а не служит прямым дополнением.
Постепенно длинные слова заменяются более короткими путем сокращения до первого слога и прибавления окончаний «о» или «i». Пример: «Alkoholiker» — «Alki».
Немецкая молодежь нередко использует в своей речи сленг и заимствованные слова из английского языка. Например, в статьях по экономике или научно-популярных книгах практически отсутствует новая немецкая терминология. Все понятия формируются из соответствующих английских терминов.
Такие изменения коснулись не только немецкого, но и английского языка. Если иностранцам, находящимся в Германии, достаточно знать стандартный литературный немецкий язык, то для тех, кто хочет иммигрировать в англоязычную страну, важно ориентироваться в двух вариантах: американском и британском. Необходимо знать, какие слова различаются по произношению и смыслу, чтобы избежать неловких ситуаций. Также американский английский отличается от британского орфографией. Например, американцы предпочитают пропускать непроизносимые буквы. Пример: «color» вместо «colour», «honor» вместо «honour».
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