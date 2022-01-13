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Более 400 случаев COVID-19 вновь зарегистрировано в Свердловской области

13 января 11:05
Фото: 1MI
410 заболевших коронавирусом выявлено за минувшие сутки в Свердловской области.

Впервые с 4 января 2022 года эта цифра превысила 400 заболевших в день. Больше всего новых случаев приходится на областную столицу — 172. Общее количество заболевших за все время пандемии вплотную приблизилось к отметке в 204 тысячи человек.

18 человек умерли в регионе от COVID-19. 517 выздоровели и были выписаны домой. Состояние 327 пациентов оценивается как тяжелое, из них 133 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщили в областном оперштабе.

По России за прошедший день 21 155 человек заразились опасным вирусом, 740 человек умерли от него. Побороли вирус и выздоровели — 25 984 россиянина.

С 17 января в ТЦ DEPO в Нижнем Тагиле будет изменен график работы пункта вакцинации. В будни привиться можно будет с 16.00 до 19.00, в выходные - с 13.00 до 18.00.

Сроки повторного введения QR-кодов в Свердловской области перенесли на 20 января
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#Заболевшие#Свердловская область#Нижний Тагил#Коронавирус#Здоровье
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