Более 400 случаев COVID-19 вновь зарегистрировано в Свердловской области

Впервые с 4 января 2022 года эта цифра превысила 400 заболевших в день. Больше всего новых случаев приходится на областную столицу — 172. Общее количество заболевших за все время пандемии вплотную приблизилось к отметке в 204 тысячи человек.
18 человек умерли в регионе от COVID-19. 517 выздоровели и были выписаны домой. Состояние 327 пациентов оценивается как тяжелое, из них 133 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщили в областном оперштабе.
По России за прошедший день 21 155 человек заразились опасным вирусом, 740 человек умерли от него. Побороли вирус и выздоровели — 25 984 россиянина.
С 17 января в ТЦ DEPO в Нижнем Тагиле будет изменен график работы пункта вакцинации. В будни привиться можно будет с 16.00 до 19.00, в выходные - с 13.00 до 18.00.