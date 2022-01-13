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Глава УГИБДД по Свердловской области лишился всех замов

13 января 12:00
Фото: Сайт ГУ МВД России по Свердловской области
Глава УГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов остался без единого зама.

Такой дефицит высокопоставленных руководителей — случай для региона уникальный. Алексей Спиридонов ранее был заместителем у экс-начальника областной автоинспекции. После того, как он возглавил ведомство, на его бывшее место так никто и не был назначен. В начале прошлого года ушел на пенсию еще один зам — полковник Игорь Снедков, а в конце декабря перевелся в Свердловский главк последний зам — полковник Дмитрий Панфилов.

Такого на моей памяти не было, вообще, никогда, по крайней мере, за последние 20 лет,рассказал собеседник порталу E1.

По мнению все того же собеседника, прибывший из Астраханской области в 2020 году Спиридонов сам не хочет ставить «местных» на должности ушедших замов.

Однако эти слова опровергает глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, кандидатуры на все три должности уже подобраны и все три кандидата — из Свердловской области.

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#Кадры#ГИБДД#Свердловская область#Дефицит#Общество
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