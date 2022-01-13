Как пережить ремонт без потерь и происшествий

Задумываться о ремонте рано или поздно приходится каждому человеку, у которого есть своё жильё. Это может быть связано как с переездом в новостройку без отделки, так и с необходимостью привести в порядок старую квартиру. Суть одна — ремонтом проверяются все люди, кому есть, где жить. Порой ремонтом приходится заниматься даже на съёмной квартире, потому что иначе там жить практически невозможно.