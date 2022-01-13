Как пережить ремонт без потерь и происшествий

Задумываться о ремонте рано или поздно приходится каждому человеку, у которого есть своё жильё. Это может быть связано как с переездом в новостройку без отделки, так и с необходимостью привести в порядок старую квартиру. Суть одна — ремонтом проверяются все люди, кому есть, где жить. Порой ремонтом приходится заниматься даже на съёмной квартире, потому что иначе там жить практически невозможно.
Ещё одна истина, которая касается ремонта — для него потребуется привлекать специалистов. Если какие-то отдельные элементы ремонтных работ можно сделать самостоятельно, то для других точно потребуются профессионалы.
Здесь ключевой вопрос заключается в том, привлекать отдельных людей для каждого из видов работ или доверить весь ремонт одной бригаде? Во многом от этого зависит, как пройдёт ремонт и какого качества он будет.
Без долгих размышлений и убедительных выводов сразу скажем, что лучше — второй вариант. А именно — довериться хорошей компании с открытыми примерами работ, отзывами. Одним словом, той, которая дорожит своей репутацией, потому что она (репутация) есть.
Изначальная работа с командой, а не с отдельными мастерами убережёт от множества вопросов, которые могут возникнуть при недобросовестной работе, «особенностей» мастера и других проблем. Один будет продолжать работу другого, и если к кому и будут вопросы или претензии — так к рабочему внутри бригады, а не к вам.
Ремонт в Москве является одновременно сложной и простой задачей в сравнении с другими городами России. С одной стороны, в столице можно найти множество отдельных специалистов и организаций, которые занимаются ремонтом. С разными примерами работ и ценами на их исполнение. С другой, не всегда ясно, кто и как работает в таких местах. Нужна знать проверенное место, в которое можно обратиться.
М-САР — компания, которая занимается любыми строительными и отделочными работами в Москве. Согласно информации организации, 91% клиентов рекомендуют воспользоваться услугами М-САР своим близким, друзьям и знакомым.
М-САР в работе следуют чёткому плану:
Вы созваниваетесь с менеджером компании. В это время вам высчитывают стоимость ремонта и помогают разбираться со всеми деталями дела. Если клиента всё устраивает, наступает следующая стадия.
Специалисты строительной компании выезжают к клиенту. Изучают, с чем им предстоит работать и составляют смету.
Классическая процедура: составляется и подписывается договор, в котором указаны сроки работ и фиксированная стоимость за оказание услуги.
Ремонтные работы проходят в определённое количество этапов — всегда разное, в зависимости от объёма. После каждого этапа следует оплата за труд, по факту выполнения.
Когда все работы выполнены, а деньги выплачены, приходит время заключительного этапа — подписания актов сдачи-приёмки.