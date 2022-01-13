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Куйвашев рассмотрит возможность строительства приюта для бродячих собак в Артемовском

13 января 09:14
Фото: 1MI
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал рассмотреть вопрос о строительстве приюта для бродячих собак в городе Артемовском.

Журналист из Артемовского предложил губернатору Свердловской области построить приют для бездомных животных. По его словам, в городе особо остро стоит проблема с отловом бездомных животных.

У нас складывается ощущение, что собак забирают в нескольких городах, а выпускают на территории Артемовского. Может быть, у нас будет областной приют на бюджетные деньги создан и содержаться, сказал житель Артемовского.

Губернатор региона Евгений Куйвашев пообещал лично разобраться в данной проблеме и ответить жителям города на такое предложение.

По поводу создания центра, я поразбираюсь с этим вопросом, и мы обязательно его проработаем, ответил представителю СМИ глава.

Также глава пошутил, что собаки остаются в местах, где хорошо кормят, поэтому жителям Артемовского не стоит думать, что к ним свозят собак из ближайших городов.

Напомним, пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева началась 13 января. Глава региона ответил на вопросы о развитии образования в малых городах, о детской вакцинации детей и об экологии в Нижнем Тагиле.

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#Артемовский#Бродячие собаки#Евгений Куйвашев#Бездомные животные#Эксклюзив#Общество
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