О 170 письмах о минировании за день сообщили в МВД Екатеринбурга

Проверки проводили 257 сотрудников ОВД, а также более 70 единиц техники. Также были задействованы ресурсы коллег из других организаций, пишет Е1. Он отметил, что во время мероприятий никаких опасных веществ не было обнаружено.
Полковник предположил, что информационные атаки могли быть организованы из-за границы.
Напомним, 151 школа была эвакуирована в Екатеринбурге утром 12 января. Все ученики были отпущены домой, а в некоторых школах до конца недели введен дистант. Также были эвакуированы студенты колледжей и вузов. Глава СК РФ взял дело под личный контроль и поручил провести проверку.