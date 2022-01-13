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О развитии образования в малых городах рассказал Евгений Куйвашев

13 января 08:27
Фото: TagilCity.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил важность развития образования в малых городах региона. С его слов, на капремонт и строительство школ муниципалитеты могут выделить средства из местного бюджета.

Внимание свердловских властей направлено на развитие образования в малых городах, в часности - на ремонт и строительство школ. По словам Евгения Куйвашева, многие муниципалитеты могут самостоятельно решить вопросы о капремонте и строительство школ в городе.

Я думаю, капремонт школ вполне осилит любой муниципальный бюджет. Может, откажется от элементов благоустройства, но школу точно построит, сказал глава региона в рамках пресс-конференции.

Свердловские власти оказывают поддержку при строительстве и капремонте образовательных учреждений в малых городах. Однако главы муниципалитетов, отметил глава, редко озвучивают подобные предложения.

Напомним, пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева началась 13 января.

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#Благоустройство города#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Школы#Образование#Эксклюзив#Общество
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