Проблемы законодательства обсудят в Екатеринбурге строители и проектировщики

Уникальность форума в том, что здесь будут собраны системные проблемы в законодательстве о закупках в сфере строительства и проектирования по 44 ФЗ, 223 ФЗ, 615 Постановлению Правительства РФ из разных регионов России. Каждый участник форума сможет заявить о проблемах в законодательстве, которые мешают развивать бизнес. Все предложения будут направлены в исполнительные органы власти России. Например, в 2021 году по итогам форума было выдвинуто 50 реальных инициатив по совершенствованию законодательства.