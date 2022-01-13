QR-коды в транспорте не планируется вводить в Свердловской области

По QR-кодам на транспорте пока не думали, но хотим усилить контроль за масочным режимом, сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции.
Он отметил, что также планируется ужесточить наказания для перевозчиков, которые допускают к себе пассажиров без масок.
Напомним, сроки повторного введения QR-кодов в общественных местах и торговых центрах региона перенесены с 15 до 20 января. Возможно, отмена ограничений продлится и дольше. Это будет зависеть от ситуации с коронавирусом.