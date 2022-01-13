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Спектакль тагильского Театра кукол выдвинут на премию губернатора

13 января 11:41
Фото: Театр кукол
Спектакль «Хочу быть волком» Тетра кукол в Нижнем Тагиле претендует на премию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Постановка была создана в 2021 году командой из Беларуси. Она вошла в шорт-лист премии за выдающиеся достижения в литературе и искусстве за 2021 год.

Всего в нем 30 проектов, из них восемь спектаклей.

В основу спектакля вошло произведение швейцарской писательницы Беттины Вегенаст. Впервые сказка была поставлена в российском театре кукол. По сюжету, главный герой Барашек устроился работать в лес на должность Волка. Он почувствовал вкус власти и забыл о вегетарианстве, а затем стал хищником. Постановка создана режиссером Александром Янушкевичем и художником Татьяной Нерсисян, сообщили в Театре кукол.

Директор театра Татьяна Ткачева называет достижением попадание в шорт-лист. Она отметила, что рада высокой оценке проекта.

Фото: Театр кукол

#Театр кукол#Театр#Спектакль#Нижний Тагил#Свободное время
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