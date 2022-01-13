Сроки повторного введения QR-кодов в Свердловской области перенесли на 20 января

Об этом на пресс-конференции в четверг, 13 января, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. Такое решение было принято в виду угрозы распространения омикрон-штамма COVID-19, несмотря на текущую положительную динамику в плане снижения заболеваемости коронавирусом. Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что за ситуацией с коронавирусом власти региона следят в режиме реального времени.
Будем следить в режиме реального времени, и тогда только принимать решения — как будет развиваться ситуация с омикроном. Ограничения — это хорошо для сохранения здоровья граждан, но плохо для бизнеса. Приходится из двух зол выбирать меньшее. Ждем, как ситуация будет развиваться,заявил глава региона.
Напомним, что ранее возвращение QR-кодов в торговых центрах Свердловской области допустил и вице-губернатор Павел Креков. Он заявил, что возможен пограничный вариант, когда проверка будет проводиться в дни или часы пиковой нагрузки. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки коды могут быть возвращены полностью.