Сроки повторного введения QR-кодов в Свердловской области перенесли на 20 января

Будем следить в режиме реального времени, и тогда только принимать решения — как будет развиваться ситуация с омикроном. Ограничения — это хорошо для сохранения здоровья граждан, но плохо для бизнеса. Приходится из двух зол выбирать меньшее. Ждем, как ситуация будет развиваться,заявил глава региона.